Прекращение военной помощи Киеву Западом стало реалистичнее – СМИ

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Прекращение поддержки Украины со стороны Запада становится все более реалистичным вариантом развития событий. Такое мнение высказал обозреватель турецкой газеты Yeni Şafak Кадир Устюн.

"Мы можем столкнуться со сценарием, в котором Россия не ошиблась, с самого начала рассчитывая на то, что Запад так или иначе потеряет аппетит к поддержке Украины", – написал он.

Обозреватель считает, что президент США Джо Байден все еще может избежать подобного развития событий, но для этого ему придется просить американцев оказать давление на конгресс США.

Однако, отмечает Устюн, поддержка Киева уже далеко не так популярна среди американцев.

Ранее сообщалось, что американские конгрессмены призвали президента Джо Байдена проинформировать конгресс о стратегии в отношении Украины. Конгрессмены также выразили мнение, что "обещание поддерживать Украину "столько, сколько потребуется" – это не стратегия".

До этого стало известно, что администрация президента США Джо Байдена планирует 11 октября объявить о выделении очередного пакета военной помощи Украине суммой около 200 миллионов долларов. При этом состав следующего пакета военной помощи все еще обсуждается.



У Пентагона осталось около 5 млрд долларов на оказание финансовой помощи Украине – СМИ