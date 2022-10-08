В Турции предупредили об испытаниях для мирового порядка из-за России

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Россия хочет изменить действующий мировой порядок, поэтому ему предстоит серьезное испытание. Об этом в беседе с CNN заявил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын.

"Насколько мы понимаем, господин Путин хочет заключить новую большую сделку, новую сделку с Западом. Частично это, без сомнения, касается Украины", – сказал политик.

По его словам, "глобальный либеральный порядок", установленный после холодной войны, не отвечает реалиям современной России, поэтому в ближайшее время ему придется пережить серьезные испытания.

Также Калын коснулся вопроса украинского конфликта. Он не исключил, что Москва и Киев в будущем могут снова сесть за стол переговоров.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что мир постепенно подходит к многополярности, несмотря на попытки Запада это предотвратить. Он утверждает, что большинство стран поддерживает идею полицентричности.

Он также подчеркнул, что правда на стороне России, которая всегда выступала за равноправный многосторонний диалог. Это соответствует и нормам Устава ООН.



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