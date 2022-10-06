Мишустин считает язык ультиматумов недопустимым для РФ

Фото: Агентство "Москва"

Россия не потерпит язык ультиматумов, так как ни одна страна не должна навязывать свое мнение другим, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на пленарном заседании II Каспийского экономического форума.

По его мнению, государствам нельзя прибегать к средствам давления, которые отражаются на интересах граждан и представителях частного бизнеса. Мишустин утверждает, что сейчас предстоит осуществлять любую деятельность в напряженных и трудных условиях.

"Коллективный Запад в попытках сохранить существующий, удобный ему миропорядок оказывает нарастающее давление на другие страны. В первую очередь те, которые отстаивают свои национальные интересы, и не готовы играть по западным правилам. Это в том числе и Россия", – цитирует ТАСС Мишустина.

Кроме того, премьер подчеркнул, что присоединение к РФ новых регионов стало поводом для очередного витка давления со стороны западных стран. Мишустин утверждает, что вхождение территорий произошло на основании открытого волеизъявления местного населения.

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