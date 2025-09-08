МИД РФ заявил об атаке иноагентов после слов Лаврова о многополярном мире

Фото: ТАСС/AP/Pavel Bednyakov

В медиапространстве наблюдается настоящая атака иноагентов после выступления министра иностранных дел Сергея Лаврова перед студентами и профессорско-преподавательским составом МГИМО. Об этом сообщили в МИД РФ.

"Мобилизованы все русофобы и пропагандисты на евроатлантических бюджетах в попытке переврать слова главы МИД России. Мол, министр приписал строительство Берлинской стены Западу. Хотя, на самом деле, его слова были (в очередной раз) вырваны из общего контекста", – отметили в ведомстве.

В действительности Лавров говорил о современных международных отношениях и будущем многополярном мире. Он отмечал, что Москва готова вести честный диалог, не выстраивая "берлинских стен". Кроме того, Россия хочет работать по-честному, на равноправной и взаимоуважительной основе.

В МИД подчеркнули, что после завершения противостояния Запад–Восток и объединения Германии Россия долго пыталась выстраивать "общий дом" с бывшими противниками. Однако западные страны еще в 90-е годы начали отгораживаться от Москвы именно "стенами" – институциональными, санкционными, визовыми.

Помимо этого, в ведомстве напомнили, что Берлинская стена стала вынужденным ответом на военную, экономическую и идеологическую эскалацию со стороны США, Великобритании и Франции с территории Западной Германии.

Россия убеждена, что подавляющее большинство стран не желает однополярного мира, заявлял официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, страны хотят ориентироваться только на принципы ООН.

Вместе с тем Владимир Путин по итогам визита в Китай заявил, что однополярный мир должен перестать существовать. По словам президента, данное мироустройство необходимо прекратить в том числе в интересах населения стран, власти которых все еще отстаивают эту "отжившую систему".