08 сентября, 17:30Политика
Фото: kremlin.ru
Владимир Путин за счет грамотной внешней политики одержал ряд серьезных геополитических побед, сообщает издание Myśl Polska.
По словам журналистов, благодаря эффективным переговорам с президентом США Дональдом Трампом российский лидер выстроил новую максимально выгодную для России геополитическую систему.
СМИ отмечает, что Путин также смог укрепить отношения Москвы и Пекина, что стало еще одной победой. Кроме того, украинский конфликт заметно укрепил позиции Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
Как указано в публикации, мирное сосуществование и сотрудничество в рамках объединения значительно облегчает борьбу за глобальное лидерство с "запутавшимся в собственных противоречиях" Евросоюзом и "замыкающихся в самых себе" США.
Ранее глава МИД Сергей Лавров уточнил, что Россия не намерена никому мстить и не отталкивает бывших западных партнеров, однако будет учитывать их действия в будущем. Москва не собирается никого игнорировать, но посмотрит, на каких условиях иностранные партнеры смогут работать.
Владимир Путин заявил, что Россия открыта к международному сотрудничеству