Фото: kremlin.ru

Владимир Путин за счет грамотной внешней политики одержал ряд серьезных геополитических побед, сообщает издание Myśl Polska.

По словам журналистов, благодаря эффективным переговорам с президентом США Дональдом Трампом российский лидер выстроил новую максимально выгодную для России геополитическую систему.

СМИ отмечает, что Путин также смог укрепить отношения Москвы и Пекина, что стало еще одной победой. Кроме того, украинский конфликт заметно укрепил позиции Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Как указано в публикации, мирное сосуществование и сотрудничество в рамках объединения значительно облегчает борьбу за глобальное лидерство с "запутавшимся в собственных противоречиях" Евросоюзом и "замыкающихся в самых себе" США.

Ранее глава МИД Сергей Лавров уточнил, что Россия не намерена никому мстить и не отталкивает бывших западных партнеров, однако будет учитывать их действия в будущем. Москва не собирается никого игнорировать, но посмотрит, на каких условиях иностранные партнеры смогут работать.