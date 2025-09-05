Слуцкий: Украина изменила поведение из-за нормализации отношений РФ и США

Фото: kremlin.ru

Украина спешно изменила поведение и показала готовность к встрече Владимира Путина и украинского президента Владимира Зеленского из-за нормализации отношений Москвы и Вашингтона. Об этом председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил в беседе с ТАСС.

Депутат назвал Зеленского несамостоятельным игроком, а Украину – территорией внешнего управления. Он отметил, что, когда в российско-американских отношениях появилась тенденция к нормализации, Киев совместно с европейскими лидерами стал менять модель поведения. Например, от отказа от переговоров они пришли к готовности к встречам.

По словам Слуцкого, Европа меняет свою позицию из-за опасения оказаться "на обочине мировой политики". Тем не менее парламентарий усомнился, что из-за этого европейские политики примут конструктивную направленность на мир.

"Пока мы видим попытки подорвать дипломатические усилия (президента США Дональда. – Прим. ред.) Трампа", – отметил депутат.

Вместе с тем он подчеркнул, что во время Восточного экономического форума (ВЭФ) Путин напомнил о необходимости обеспечения безопасности и соблюдения интересов России при конфликте на Украине.

Слуцкий заявил, что при любом раскладе Москва достигнет целей спецоперации. Сделать это, по его мнению, она сможет на поле боя или во время переговоров.

Ранее Путин пригласил Зеленского приехать в Москву. Он заявил, что столица России станет лучшим местом для их встречи, однако отметил, что пока не видит в этом большого смысла.

Данное приглашение было отвергнуто главой украинского МИД Андреем Сибигой. Министр напомнил, что лидеров России и Украины для урегулирования конфликта готовы принять минимум семь стран.

