Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские военные помогли журналисту из Италии, подорвавшемуся на украинской мине в Херсонской области, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

В военном ведомстве подчеркнули, что Вооруженные силы Украины организовали провокацию с целью подорвать итальянца Маттиа Сорби на мине, чтобы обвинить Россию в его гибели. Российские военные обнаружили журналиста, оказали ему первую помощь и доставили в госпиталь.

Инцидент произошел 29 августа с началом контрнаступления ВСУ на николаево-криворожском направлении. Сорби в сопровождении двух одетых в военную форму ВСУ людей отправился на передовые позиции украинских войск. Они показали иностранцу направление движения, но при этом скрыли, что дорога у линии соприкосновения заминирована ВСУ.

1 сентября Вооруженные силы России сорвали попытку наступления ВСУ на харьковском направлении в районе населенного пункта Русские Тишки. ВСУ потеряли более 50 человек. При этом 56 выживших военных попытались отойти в направлении Харькова.

Кроме того, в министерстве отметили безуспешные попытки наступления ВСУ на николаево-криворожском направлении. Значительное поражение украинским подразделениям удалось нанести с помощью авиации, ракетных войск и артиллерии.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

