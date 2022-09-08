Российские военные помогли подорвавшемуся на украинской мине журналисту из Италии

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Российские военные помогли журналисту из Италии, подорвавшемуся на украинской мине в Херсонской области, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
В военном ведомстве подчеркнули, что Вооруженные силы Украины организовали провокацию с целью подорвать итальянца Маттиа Сорби на мине, чтобы обвинить Россию в его гибели. Российские военные обнаружили журналиста, оказали ему первую помощь и доставили в госпиталь.
Инцидент произошел 29 августа с началом контрнаступления ВСУ на николаево-криворожском направлении. Сорби в сопровождении двух одетых в военную форму ВСУ людей отправился на передовые позиции украинских войск. Они показали иностранцу направление движения, но при этом скрыли, что дорога у линии соприкосновения заминирована ВСУ.
1 сентября Вооруженные силы России сорвали попытку наступления ВСУ на харьковском направлении в районе населенного пункта Русские Тишки. ВСУ потеряли более 50 человек. При этом 56 выживших военных попытались отойти в направлении Харькова.
Кроме того, в министерстве отметили безуспешные попытки наступления ВСУ на николаево-криворожском направлении. Значительное поражение украинским подразделениям удалось нанести с помощью авиации, ракетных войск и артиллерии.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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