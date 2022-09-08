Хабаровский губернатор Дегтярев посетовал, что не может поехать добровольцем на Украину

Фото: телеграм-канал "ПУЛЕМЕТ ДЕГТЯРЕВА Z"
Глава Хабаровского края Михаил Дегтярев выразил сожаление, что не может отправиться добровольцем на Украину для участия в специальной военной операции, поскольку не имеет права бросить пост. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам Дегтярева, в настоящее время в Хабаровском крае формируются два именных батальона контрактников, которые примут участие в боевых действиях на территории Украины. Он отметил, что власти региона оказывают максимальную поддержку семьям военнослужащих.
"Мы ими гордимся, благодарим. Молодцы ребята. Я бы сам поехал с удовольствием. Но нельзя – у меня бронь из-за губернаторства. Я же командир штаба территориальной обороны, это по должности все губернаторы. Я бросать пост не могу", – посетовал Дегтярев.
Ранее сообщалось, что Владимир Путин намерен поручить кабмину обеспечить трудовые гарантии россиянам, желающим принять участие в спецоперации на Украине в качестве добровольцев.
По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, в Петропавловске-Камчатском Путин встретился с сотрудником регионального главка МЧС РФ, который рассказал, что хотел бы принять участие в СВО, но при этом пожаловался, что законом не предусмотрен длительный отпуск на такие случаи и что по возвращении ему не гарантируется прежняя должность в МЧС.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Российский университет спецназа показал, как готовят добровольцев для отправки в Донбасс
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