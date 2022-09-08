Байден на год продлил действие указа о санкциях за вмешательство в выборы в США

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Президент США Джо Байден еще на год продлил действие исполнительного указа, предусматривающего применение односторонних санкций в отношении иностранных организаций и лиц за вмешательство в ход американских выборов. Об этом говорится в заявлении Белого дома.

Как отметил в заявлении Байден, хотя в настоящее время нет свидетельств тому, что иностранные силы стремятся изменить результаты голосования американских выборов, иностранные силы исторически стремились использовать в своих интересах политическую систему Америки.

Ранее Байден отрицательно ответил на вопрос о том, считает ли он необходимым включить Россию в американский список государств – спонсоров терроризма.

В конце июля спикер палаты представителей конгресса Соединенных Штатов Нэнси Пелоси обратилась к госсекретарю Энтони Блинкену с заявлением, что конгресс сам внесет Россию в список стран – спонсоров терроризма, если этого не сделает Госдепартамент.

После этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что последствия для отношений Москвы и Вашингтона будут крайне негативными в случае признания Соединенными Штатами РФ спонсором терроризма. По его мнению, отношения между двумя государствами находятся в незавидном положении, их сложно испортить еще сильнее.