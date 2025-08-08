ТАСС: в ФРГ негласно решили прекратить работу ведущих российских СМИ

Фото: depositphotos/mikdam

Власти Германии приняли негласное решение о полном прекращении работы представительств ведущих российских СМИ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

По его словам, основанием для такого решения является "прямая угроза" для безопасности страны, которую якобы представляет деятельность журналистов из России.

"Целесообразным признано их постепенное "вытеснение" в целях скрыть от Москвы наличие соответствующей установки Берлина, а также не спровоцировать ответные действия в отношении функционирующих в России немецких корреспондентов", – пояснил собеседник агентства.

В начале июня полиция ФРГ пришла в квартиру семьи главы представительства медиагруппы "Россия сегодня" Сергея Феоктистова, забрав паспорта у жены журналиста и его дочери.

Власти Германии предписали мужчине выехать из страны до 19 августа, но 6 июня его не выпустили с рейса. Сам Феоктистов заявлял, что документы отобрали якобы по причине того, что они могут скрыться.

В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что немецкая сторона игнорирует призывы прекратить "произвол в отношении журналистов и вернуться к добросовестному соблюдению обязательств в области защиты медиасвобод".

Из-за давления на российские СМИ дипведомство выразило решительный протест чрезвычайному и полномочному послу Германии в России Александеру Ламбсдорффу. При этом в МИД подчеркивали, что на недружественные действия Берлина Москва даст ответ.