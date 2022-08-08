МИД РФ поддерживает незамедлительное восстановление режима перемирия вокруг Газы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Россия выступает в пользу незамедлительного восстановления режима перемирия вокруг Газы. Такую позицию высказал спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов в телефонной беседе с главой политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаилом Ханией.

"С российской стороны была подтверждена позиция в пользу незамедлительного восстановления режима перемирия вокруг Газы и приветствовались соответствующие посреднические усилия. Вместе с тем было подчеркнуто, что надежной гарантией от рецидивов палестино-израильской силовой конфронтации призвано стать создание независимого Государства Палестина в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме, живущего в мире и безопасности с Израилем", – приводятся стенограмма их беседы на сайте МИД РФ.

Отмечается, что разговор состоялся по инициативе палестинской стороны. Лидер ХАМАС рассказал о текущей ситуации в регионе, а также отметил посреднические усилия Египта и Катара, благодаря которым было достигнуто соглашение о прекращении огня.

Ранее палестинская группировка "Исламский джихад" подтвердила заключение перемирия с Израилем. По данным агентства, представитель организации Мохаммед аль-Хинди заявил о достижении договоренности по поводу текста соглашения о перемирии. В документе, в частности, содержится обязательство Египта приложить усилия для освобождения лидера "Исламского джихада" Бассама ас-Саади.

До этого премьер-министр Израиля Яир Лапид заявил, что цели военной операции "Рассвет" в секторе Газа были достигнуты. По его словам, смысла продолжать операцию нет.

