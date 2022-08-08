МИД РФ поддерживает незамедлительное восстановление режима перемирия вокруг Газы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Россия выступает в пользу незамедлительного восстановления режима перемирия вокруг Газы. Такую позицию высказал спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов в телефонной беседе с главой политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаилом Ханией.
"С российской стороны была подтверждена позиция в пользу незамедлительного восстановления режима перемирия вокруг Газы и приветствовались соответствующие посреднические усилия. Вместе с тем было подчеркнуто, что надежной гарантией от рецидивов палестино-израильской силовой конфронтации призвано стать создание независимого Государства Палестина в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме, живущего в мире и безопасности с Израилем", – приводятся стенограмма их беседы на сайте МИД РФ.
Отмечается, что разговор состоялся по инициативе палестинской стороны. Лидер ХАМАС рассказал о текущей ситуации в регионе, а также отметил посреднические усилия Египта и Катара, благодаря которым было достигнуто соглашение о прекращении огня.
Ранее палестинская группировка "Исламский джихад" подтвердила заключение перемирия с Израилем. По данным агентства, представитель организации Мохаммед аль-Хинди заявил о достижении договоренности по поводу текста соглашения о перемирии. В документе, в частности, содержится обязательство Египта приложить усилия для освобождения лидера "Исламского джихада" Бассама ас-Саади.
До этого премьер-министр Израиля Яир Лапид заявил, что цели военной операции "Рассвет" в секторе Газа были достигнуты. По его словам, смысла продолжать операцию нет.
Израиль согласился на перемирие в Газе
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: