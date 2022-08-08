Россия готова стать посредником между КНДР, ЛНР и ДНР – посол

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
При необходимости Россия готова подключиться к налаживанию отношений между Северной Кореей и Донецкой и Луганской народными республиками, заявил посол РФ в КНДР Александр Моцегора.
"Насколько мне известно, коллеги из аккредитованных в России посольств КНДР и ЛДНР наладили между собой прекрасные деловые отношения. <...> Если им потребуется помощь и Москва даст нам соответствующее указание, посольство самым деятельным способом подключится к этой работе", – сказал дипломат в интервью ТАСС.
Моцегора подчеркнул, что у российской дипмиссии в Пхеньяне есть опыт и знания, которые могут пригодиться.
В середине июля глава ДНР Денис Пушилин заявил, что КНДР признала Донецкую Народную Республику. По его словам, международный статус республики и ее государственность продолжают укрепляться. Лидер ДНР отметил, что такой шаг будет способствовать развитию отношений в экономической сфере, а двустороннее сотрудничество расширит географию торговли.
21 февраля Владимир Путин подписал указы о признании ДНР и ЛНР в качестве независимых государств. На церемонии присутствовали глава ДНР Денис Пушилин и глава ЛНР Леонид Пасечник.
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