Байден двумя словами предупредил Си Цзиньпина после встречи с Путиным

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Джо Байден посоветовал лидеру Китая Си Цзиньпину после его визита в Москву "быть осторожным", поскольку КНР зависит от западных инвестиций. Об этом рассказал сам президент США, передает агентство Reuters.

"Я сказал: это не угроза. Это наблюдение", – заявил американский лидер, напомнив, что с начала конфликта на Украине из России ушли 600 американских корпораций.

Также он подчеркнул, что китайская экономика сейчас еще более зависима от Запада, чем российская.

Ранее Байден заявил, что отношения Вашингтона и Пекина находятся на верном пути. Однако глава МИД КНР Цинь Ган на встрече с госсекретарем США отметил, что отношения Китая и Соединенных Штатов находятся на самой низкой точке с момента установления дипломатических отношений. По его словам, это не отвечает коренным интересам народов двух стран, не отвечает чаяниям международного сообщества.

Си Цзиньпин посетил Россию с 20 по 22 марта. Это была его первая заграничная поездка после переизбрания на пост председателя КНР на третий срок.

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