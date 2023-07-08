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Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель приветствовал окончание ликвидации американских запасов химического оружия, об этом говорится в сообщении ЕС, передает РИА Новости.

"Ликвидация была закончена до установленного на сентябрь 2023 года срока безопасным и экологически чистым способом", – уточнил глава евродипломатии.

От также выразил благодарность Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) и ее сотрудникам на месте за профессиональную работу в этом контексте.

Ранее президент США Джо Байден объявил о завершении ликвидации американских запасов химического оружия.

Также ранее подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что Вооруженные силы Украины нанесли удар по позициям российских военнослужащих запрещенными химическими боеприпасами.

Владимир Путин сообщил, что российская сторона выступает за укрепление механизмов, которые препятствуют созданию биологического и токсинного оружия.

Эксперт ответил на вопросы о военно-биологической деятельности США