Зеленский посетил Змеиный спустя год после вывода с острова российских войск

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Владимир Зеленский посетил остров Змеиный спустя год после вывода российских военных. О поездке говорится в телеграм-канале украинского лидера.

Зеленский направился на остров на скоростной моторной лодке. Его сопровождал глава офиса президента Украины Андрей Ермак и несколько полностью экипированных автоматчиков.

В ходе поездки Зеленский и Ермак возложили цветы к мемориалу в честь погибших украинских военных.

В конце июня прошлого года официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что Вооруженные силы России выполнили поставленные задачи на острове Змеиный и вывели находившийся там гарнизон.

По его словам, это было сделано в качестве жеста доброй воли. Тогда Конашенков отметил, что это не позволит Киеву спекулировать на теме продовольственного кризиса.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.