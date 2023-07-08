Кеннеди-младший выступил против передачи Украине кассетных боеприпасов

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Кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший выступил против отправки на Украину кассетных боеприпасов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу политика.

Уточняется, что Кеннеди-младший рассматривает данное решение действующей администрации США как безрассудное продолжение курса на эскалацию конфликта на Украине.

Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в ходе брифинга подтвердил, что американская сторона передаст украинской армии кассетные боеприпасы. По его словам, Киев в письменном виде гарантировал, что будет снижать угрозы при применении таких снарядов.

По словам американского президента Джо Байдена, решение о передаче Украине кассетных боеприпасов было принято из-за того, что и у Киева, и у США заканчивались обычные снаряды.

Пентагон объявил о передаче Украине кассетных боеприпасов