Китайский МИД назвал "превосходным" сотрудничество с Россией

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Фото: AP Photo/Andy Wong
Китай и Россия постоянно поддерживают контакт по вопросам стратегической безопасности, сообщил начальник департамента по контролю над вооружениями китайского МИД Фу Цун. Он назвал превосходным сотрудничество между странами в этой сфере.
"Сотрудничество между двумя сторонами превосходное, контактируем эффективно. Нельзя назвать это переговорами – я бы, скорее, назвал такое сотрудничество консультациями по наиболее актуальным стратегическим вопросам", – передает слова китайского чиновника сайт "Комсомольской правды".
Фу Цун рассказал, что собирается в ближайшее время провести встречу с дипломатами российского посольства в Пекине. Также он поддерживает контакт с замминистра иностранных дел РФ Сергеем Рябковым, с которым обсуждает контроль над вооружениями и ядерной программой Ирана.
Глава департамента заметил, что это говорит о высоком уровне стратегического партнерства между двумя государствами.
Ранее советник американского президента по торговле Питер Наварро сообщил, что Дональд Трамп принял решение расторгнуть торговую сделку с Китаем. Причиной такого развития событий стали предположения властей США об искусственном происхождении коронавируса из Китая. В интервью каналу Fox News Наварро заявил, что "сделка прекращена". Позже Трамп опроверг эти данные.
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