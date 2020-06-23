Трамп опроверг информацию о расторжении торговой сделки с Китаем

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Президент США Дональд Трамп опроверг данные о возможном расторжении торговой сделки с Китаем. Об этом американский лидер написал в своем Twitter.

"Торговая сделка с Китаем в полной сохранности. Надеюсь, они (Китай. – Прим. Ред.) и дальше будут выполнять условия соглашения", – написал Трамп.

Ранее советник американского президента по торговле Питер Наварро сообщил, что Трамп принял решение расторгнуть торговую сделку с Китаем. Причиной такого развития событий стали предположения властей США об искусственном происхождении коронавируса из Китая. В интервью каналу Fox News Наварро заявил, что "сделка прекращена".

15 января США и Китай заключили первую часть торгового соглашения. По нему Вашингтон сохранил пошлины в размере 25 процентов на китайские товары объемом около 250 миллиардов долларов наряду с 7,5 процента на товары объемом 120 миллиардов долларов.

При этом Китай взял на себя обязательства закупить американские промышленные товары на 75 миллиардов долларов, энергоносители – на 50 миллиардов долларов, сельскохозяйственную продукцию – на 40 миллиардов долларов. Кроме того, около 40 миллиардов долларов Китай должен будет потратить на услуги.