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Политика

15 января, 21:46

США и Китай подписали документы в рамках торгового соглашения

политика за рубежом

Фото: depositphotos/actionsports

Дональд Трамп и вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ подписали первый пакет документов в рамках торгового соглашения между странами, сообщает Reuters.

В рамках договоренностей Китай в течение двух лет должен купить у США сельскохозяйственную продукцию и другие товары на 200 миллиардов долларов.

Вашингтон, в свою очередь, отменил запланированное на декабрь прошлого года повышение пошлин на китайские товары, включая телефоны, игрушки и ноутбуки.

Уже установленные пошлины в размере 25% на товары из Китая общей стоимостью 250 миллиардов долларов остаются в силе, пока страны не заключат второй этап сделки.

Такое решение Трамп объяснил тем, что иначе у США не осталось бы "козырей для переговоров".

Президент США также отметил, что соглашение по первой фазе торговой сделки между США и Китаем вводит жесткие ограничения на понижение обменного курса юаня.

Вице-президент США Майкл Пенс, в свою очередь, считает, что разногласия между США и Китаем продолжат существовать, однако подписание соглашения открывает новую главу в отношениях между странами.

Ранее глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров, рассказывая о российско-китайских отношениях, отметил, что Москва не намерена ухудшать отношения с Пекином в угоду Соединенных Штатов.

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