В "Росатоме" заявили, что российские АЭС защищены от беспилотников и кибератак

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Российские атомные станции регулярно пытаются атаковать беспилотниками, подвергают информационным и кибератакам. Тем не менее все АЭС надежно защищены, независимо от того, где они находятся, сообщил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.

"Беспилотников стало больше. И в том числе на Запорожскую станцию. Совместно с Росгвардией мы делаем все, чтобы защитить и физически, и с точки зрения кибератак наши атомные станции. Попытки нарушить работу станций не прекращаются. Кроме ежедневных попыток проникнуть беспилотниками в зону работы атомных станций, существуют и кибератаки, существуют и информационные атаки", – цитирует его ТАСС.

Лихачев добавил, что ежедневно приходят фейковые сообщения о заложенных бомбах и о готовящихся терактах. По каждому из них принимаются отдельные меры и необходимые мероприятия совместно с Росгвардией и ФСБ.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Россия будет жестко отвечать на атаки Украины по Запорожской атомной электростанции.

30 мая глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси на заседании Совбеза ООН представил пять принципов по защите Запорожской АЭС. Он сообщил, что ЗАЭС за последние 15 месяцев отключалась от основного питания семь раз, и назвал везением то, что на станции до сих пор не было ядерных аварий.

До этого говорилось, что эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) следят за произошедшим на Каховской ГЭС и не фиксируют угроз Запорожской АЭС.

Сброс воды в Каховке не повлияет на безопасность Запорожской АЭС