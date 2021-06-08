В бундестаге с пониманием отнеслись к словам Путина, что РФ не обязана кормить Украину

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Нежелание России оплачивать транзит газа через территорию Украины понятно, но никто и не останавливает прокачку голубого топлива. Такое заявление сделал руководитель комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст, комментируя слова Владимира Путина о том, что РФ не обязана всех кормить.

"Газопровод через Украину не перекрывается, а продолжает использоваться в соответствии с договором, который заключили "Газпром" и "Нафтогаз". За это взимаются, как и прежде, транзитные пошлины", – цитирует Эрнста ТАСС.

Он подчеркнул, что если Евросоюз заинтересован в поддержке Украины, то нужны прямые выплаты, а не косвенные платежи за транспортировку газа. В конечном итоге они ложатся на плечи европейских потребителей.

Ранее власти Украины обратились к правительству Германии с просьбой об участии в переговорах между ФРГ и США по "Северному потоку – 2". Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник отметил, что газопровод наносит удар в самое сердце Украины – как с экономической точки зрения, так и с точки зрения политики безопасности.