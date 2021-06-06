Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Политика

06 июня, 16:21

Глава OMV рекомендовал Украине не мешать "Северному потоку – 2"

политика экономика

Фото: kremlin.ru

Глава австрийской нефтяной компании OMV Райнер Зееле рекомендовал Киеву не мешать строительству газопровода "Северный поток – 2". Об этом он заявил в эфире телеканала "Россия-1".

"Киеву просто следует предложить "Газпрому" хорошие условия", – отметил он.

Он рекомендовал Украине заинтересовать Россию, предложив ей транзитные мощности на хороших условиях.

Ранее в ходе Петербургского международного экономического форума у Зееле поинтересовались о сроках завершения строительства "Северного потока – 2". По его словам, газопровод закончат уже в этом году.

До этого Владимир Путин объявил об успешном завершении прокладки труб первой нитки "Северного потока – 2". Он также отметил, что специалисты закончили линейную работу, включая морской участок.

По словам главы государства, для начала поставок газа по первой ветке понадобится около 10 дней.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать