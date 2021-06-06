Глава OMV рекомендовал Украине не мешать "Северному потоку – 2"

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Глава австрийской нефтяной компании OMV Райнер Зееле рекомендовал Киеву не мешать строительству газопровода "Северный поток – 2". Об этом он заявил в эфире телеканала "Россия-1".

"Киеву просто следует предложить "Газпрому" хорошие условия", – отметил он.

Он рекомендовал Украине заинтересовать Россию, предложив ей транзитные мощности на хороших условиях.

Ранее в ходе Петербургского международного экономического форума у Зееле поинтересовались о сроках завершения строительства "Северного потока – 2". По его словам, газопровод закончат уже в этом году.

До этого Владимир Путин объявил об успешном завершении прокладки труб первой нитки "Северного потока – 2". Он также отметил, что специалисты закончили линейную работу, включая морской участок.

По словам главы государства, для начала поставок газа по первой ветке понадобится около 10 дней.

