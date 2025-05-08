Трамп заявил о намерении провести телефонный разговор с Зеленским

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Американский президент Дональд Трамп заявил, что вскоре планирует провести телефонный разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским.

"Мы только что заключили сделку с Украиной по редкоземельным металлам, которая была полностью ратифицирована и одобрена их законодательными органами. И мы ценим это, и я поговорю с президентом (Зеленским. – Прим. ред.) через некоторое время", – цитирует главу Белого дома ТАСС.

При этом он не уточнил, какие темы будут обсуждаться с президентом Украины.

О подписании сделки Трамп сообщил 1 мая. Украина будет контролировать ресурсы и вносить в общий инвестиционный фонд 50% от лицензий и ренты.

Американское присутствие на месторождениях снизит риск преступлений, считает Трамп. Кроме того, соглашение с Киевом должно помочь вернуть Вашингтону долг в размере сотен миллиардов долларов, потраченных на субсидирование украинского конфликта.

