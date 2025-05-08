Вступило в силу объявленное Путиным перемирие в дни празднования 80-летия Победы

Фото: ТАСС/Дмитрий Ягодкин

Россия официально прекращает все боевые действия на время перемирия, объявленного президентом Владимиром Путиным в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, сообщает ТАСС.

Перемирие будет действовать с 8 мая 00:00 по московскому времени до 00:00 11 мая по московскому времени. Суммарно – 72 часа.

Владимир Путин объявил перемирие в дни празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне (ВОВ) в конце апреля. Таким образом, как указали в Кремле, российская сторона вновь продемонстрировала свою готовность к мирным переговорам без предварительных условий, которые позволят урегулировать конфликт на Украине, а также к конструктивному диалогу с международными партнерами.

При этом президент Украины Владимир Зеленский отверг предложение Москвы о перемирии в дни празднования 80-летия Победы. Глава киевского режима подчеркнул, что не может гарантировать безопасность зарубежных гостей парада, который состоится в Москве 9 мая. Украинский лидер продолжает настаивать на более длительном прекращении огня, которое бы длилось 30 дней.