Россия проиграла выборы в три органа ООН из-за спецоперации – СМИ

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Россия проиграла выборы в три органа Организации объединенных наций на этой неделе. Об этом сообщает агентство The Associated Press.

Так, Россия уступила Эстонии в борьбе за членство в исполнительном совете ЮНИСЕФ, а также проиграла Чехии и Армениив конкурсе на место в Комиссии ООН по предупреждению преступности и уголовному правосудию. Помимо этого, Россия уступила Румынии при голосовании за место в Комиссии по положению женщин Экономического и социального совета (ЭКОСОС) ООН.

Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд считает, что это явный сигнал от членов ЭКОСОС о том, что страна, "грубо нарушающая устав ООН", не должна занимать должности в важнейших органах ООН. В агентстве пишут, что подобные результаты Россия получила из-за проведения спецоперации на Украине.

При этом РФ получила место в Комиссии по социальному развитию путем аккламации, и была избрана в Межправительственную рабочую группу экспертов по международным стандартам учета и отчетности.

Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель прокомментировал язвительной шуткой переход председательства в Совете Безопасности ООН к России с 1 апреля. Он заявил, что председательство России подходит для апрельского Дня дураков и подчеркнул, что несмотря на то, что РФ является постоянным членом Совета Безопасности, она постоянно нарушает саму суть правовых рамок ООН.

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