Захарова заявила, что Россия не запугивает ни Грецию, ни любую другую страну

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия не запугивает ни Грецию, ни какую-либо другую страну. Об этом она сообщила в своем телеграм-канале.

Таким образом дипломат прокомментировала высказывания премьера Греции Кириакоса Мицотакиса, который заявил, что Европа будет продолжать поддерживать Украину, несмотря на якобы имеющие место запугивания со стороны Москвы. Он также назвал Россию врагом Европы.

"Во-первых, мы ни Грецию, ни кого другого не запугивали и не запугиваем. Ни одного примера не найдете. Во-вторых, Европа бывала разной. Третий рейх тоже был Европой. Вот для такой, нацистской Европы мы всегда будем врагом", – написала Захарова.

Представитель МИД РФ также сообщила, что во времена школы на уроках она проходила произведения греческого композитора Микиса Теодоракиса.

"Знала и его музыку, и его судьбу. Он тоже был врагом Европы, нацистской Европы. Не предавайте, Кириакос, память греческого Сопротивления!" – заключила дипломат.

Ранее начальник академии Генштаба ВС РФ генерал-полковник Владимир Зарудницкий заявил о рисках эскалации конфликта на Украине в крупномасштабную войну в Европе. По его словам, растет вероятность целенаправленного втягивания РФ в новые военные конфликты.

До этого Мария Захарова сообщала, что Россия никогда не строила планов по нападению на кого-либо. Она отметила, что если обращаться к доктринам Североатлантического альянса, то именно Запад назвал РФ прямой угрозой.