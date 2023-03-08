Совет безопасности Белоруссии поручил Минобороны страны разработать новую военную доктрину

Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина

Совбез Белоруссии поручил Минобороны страны приступить к разработке новой военной доктрины. Об этом сообщается в постановлении, опубликованном на Национальном правовом интернет-портале.

"В связи с изменением военно-стратегической обстановки министерству обороны <...> приступить к разработке новой военной доктрины", – указано в документе.

В постановлении также предписано, что в условиях эскалации глобальной геополитической напряженности, основные усилия уполномоченных государственных органов необходимо сосредоточить на защите независимости, территориальной целостности и суверенитета страны.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил о задержании в стране агента спецслужб Украины и его сообщников, причастных к попытке диверсии в отношении самолета ДРЛО А-50 на аэродроме под Минском.

Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что российский самолет атаковали местные партизаны.

После происшествия, в Белоруссии возбудили уголовное дело по статье "Акт терроризма" по факту попытки диверсии в отношении самолета А-50. В КГБ установили прямую причастность к организации теракта оперативного состава и руководства СБУ.

Лукашенко назвал Зеленского гнидой за попытку диверсии на аэродроме под Минском. Он подчеркнул, что подобные операции не организуют без ведома руководства.

Лукашенко сообщил, что Украина предложила Белоруссии заключить пакт о ненападении

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