Посол РФ заявил, что Москве не нужно посредничество Швейцарии в конфликте с Украиной

Фото: Andriy Andriyenko/Ukraine's 65th Mechanized Brigade via AP

Российской стороне не нужно посредничество Швейцарии в конфликте с Украиной, сообщил посол РФ Сергей Гармонин, напомнив, что об этом ранее уже говорил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Еще раз – пока не будет предпосылок в виде смены недружественного курса в отношении нашей страны, Москва не изменит свое отношение к Берну, а значит, и никакое посредничество мнимых нейтралов нам не нужно. Никаких авансов в ущерб российским интересам", – передает РИА Новости его слова.

Ранее швейцарский лидер Карин Келлер-Саттер сообщила Киеву о готовности Берна выступить посредником в мирном процессе с РФ.

Однако при этом Россия не была приглашена на первый "мирный саммит" в Швейцарию. Лавров отмечал, что вторая мирная конференция по Украине содержит неприемлемые подходы для РФ и многих других государств, заинтересованных в урегулировании конфликта.

