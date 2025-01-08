Президент Швейцарии заявила Киеву, что Берн готов выступить посредником в мирном процессе

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Новый президент Швейцарии Карин Келлер-Саттер заявила украинскому лидеру Владимиру Зеленскому в телефонном разговоре, что Берн готов выступить посредником в мирном процессе. Об этом она написала в соцсети X.

"Во время сегодняшнего телефонного разговора с президентом Зеленским я заверила его в постоянной поддержке Швейцарией Украины, в частности, в рамках наших многочисленных долгосрочных гуманитарных проектов и проектов по восстановлению, а также в нашей готовности внести свой вклад в мирный процесс посредством добрых услуг Швейцарии", – сообщила она.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров подчеркивал, что вторая мирная конференция по Украине содержит неприемлемые подходы для России и многих других государств, заинтересованных в урегулировании конфликта.

По словам Лаврова, российская сторона неоднократно комментировала то, что не была приглашена на первый "мирный саммит" в Швейцарию. Вторая же конференция является органичным продолжением процесса, начатого почти год назад в Копенгагене.

Российский министр также заявил, что Россия готова к переговорам по Украине и вопросам безопасности в Европе. При этом Москва будет закладывать в любой возможный будущий договор по европейской безопасности предохранители от двойного толкования.