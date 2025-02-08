Депутат Рады Дубинский: на Украине нужны выборы с голосованием за рубежом

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На Украине необходимо провести выборы с голосованием за рубежом, считает депутат Верховной рады Александр Дубинский. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на соцсети парламентария.

"Чтобы власть стала "новой", к выборам должны быть допущены все политические партии. При этом должно быть обеспечено голосование диаспоры как в странах Запада, так и в странах СНГ, в том числе в РФ", – уточнил он.

Так, США хотят добиться прекращения огня, проведения выборов и заключения мира, отметил депутат. Команда американского лидера Дональда Трампа считает, что если боевые действия закончатся, их после никто не будет возобновлять, объяснил Дубинский.

"Общество само не даст избраться провоенным кандидатам. В принципе, расчет верен, если допущены все", – резюмировал он.

О необходимости проведения Киевом выборов заявлял спецпосланник США по Украине Кит Келлог. Это может произойти до конца 2025 года, уверен он.

Украинский лидер Владимир Зеленский отверг проведение выборов в стране до завершения боевых действий. Говоря о собственной легитимности, президент заявил об открытости к любым выборам, однако, как он полагает, их не может быть во время конфликта.

