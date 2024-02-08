Консульский отдел посольства РФ может заработать в Ливии в 2024 году

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Консульский отдел российского посольства в ливийском Триполи может начать работу в текущем году. Об этом сообщил посол РФ в Ливии Айдар Аганин.

"Ожидаем в текущем году запуск работы консульского отдела", – цитирует его РИА Новости.

По словам дипломата, работа отдела, помимо прочего, упростит выдачу российских виз гражданам Ливии. Сейчас они получают их в Тунисе.

Летом 2023 года Россия восстановила дипломатическое присутствие в Ливии. Недавно в стране заявили, что отношения Москвы и Триполи находятся на самом высоком уровне.

