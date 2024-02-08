08 февраля, 10:19Политика
Консульский отдел посольства РФ может заработать в Ливии в 2024 году
Фото: 123RF/vrangeltv
Консульский отдел российского посольства в ливийском Триполи может начать работу в текущем году. Об этом сообщил посол РФ в Ливии Айдар Аганин.
"Ожидаем в текущем году запуск работы консульского отдела", – цитирует его РИА Новости.
По словам дипломата, работа отдела, помимо прочего, упростит выдачу российских виз гражданам Ливии. Сейчас они получают их в Тунисе.
Летом 2023 года Россия восстановила дипломатическое присутствие в Ливии. Недавно в стране заявили, что отношения Москвы и Триполи находятся на самом высоком уровне.
Читайте также