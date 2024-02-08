Париж игнорирует запросы по законности набора наемников для Украины – посол РФ

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Париж уходит от ответа на вопрос о законности продолжающегося набора наемников украинским посольством во Франции. Об этом заявил посол России в Париже Алексей Мешков.

Дипломат подчеркнул, что посольство Украины во Франции продолжает открытую вербовку французов в ряды ВСУ, несмотря на то, что в стране на законодательном уровне запрещено наемничество.

"Я дважды спрашивал французов: как это сообразуется с вашим законодательством по наемничеству? Посмотрим, как это будет развиваться, потому что мы действительно специально проверили: остается эта публикация в открытую на официальном сайте посольства и в социальных сетях тоже", – приводит его слова РИА Новости.

Посол отметил, что предложения вступить в ряды ВСУ на сайте украинского посольства очень серьезные – там указано, что должен уметь потенциальный наемник, а также прилагается анкета, в которой в том числе спрашивается про предыдущий опыт участия в боевых действиях и умение владения оружием.

По словам Мешкова, французские коллеги в последнее время "не очень задумываются о дипломатии", и российская сторона зачастую не получает никаких ответов.

17 января Минобороны РФ заявило, что армия РФ поразила в Харькове здание с французскими наемниками. Согласно данным оборонного ведомства, были уничтожены более 60 бойцов, еще 20 боевиков были госпитализированы.

Через несколько дней депутаты Госдумы решили составить обращение к французскому парламенту по поводу уничтожения боевиков. Спикер палаты Вячеслав Володин напомнил, что во Франции наемничество запрещено на законодательном уровне.