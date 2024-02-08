РФ бьет тревогу в связи с рисками военного столкновения на Корейском полуострове – МИД

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Российская сторона бьет тревогу в связи с рисками военного столкновения на Корейском полуострове. Об этом заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко в интервью ТАСС.

По его словам, в последнее время наблюдается беспрецедентная по масштабам военная активность США и их союзников в субрегионе.

Кроме того, Руденко напомнил, что лидер КНДР Ким Чен Ын заявлял, что его страна "без малейшего колебания нанесет сокрушительный удар и уничтожит столицы врага", используя весь имеющийся арсенал, в том случае, если США и Южная Корея выберут путь военной конфронтации против КНДР.

"Российская сторона неоднократно била тревогу по поводу резкого роста напряженности и рисков прямого военного столкновения на Корейском полуострове", – заявил он.

По мнению замминистра, нельзя исключать риск прямого военного столкновения на Корейском полуострове.

Ранее МИД Южной Кореи вызвал посла РФ в Сеуле Георгия Зиновьева и выразил ему протест из-за слов официального представителя МИД РФ Марии Захаровой о причинах роста напряженности на Корейском полуострове.

Так, российский дипломат заявила, что высказывания президента Южной Кореи Юн Сок Еля о КНДР по ядерной проблематике призваны прикрыть агрессивные планы в отношении Пхеньяна. Главной же причиной роста напряженности на полуострове она назвала "нахрапистую" политику США и их союзников".