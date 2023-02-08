Китай отклонил заявку США на разговор министров обороны о сбитом аэростате – Пентагон

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Глава Пентагона Ллойд Остин безуспешно пытался связаться с министром обороны Китая из-за происшествия с китайским аэростатом, но запрос был отклонен Пекином. Об этом со ссылкой на сообщение Пентагона пишет РИА Новости.

"В субботу, 4 февраля, сразу после того, как шар был сбит, Пентагон оформил заявку на защищенный разговор Остина и министра обороны Китая… К сожалению, заявка была отклонена со стороны КНР", – указано в сообщении американского военного ведомства.

При этом в Пентагоне отмечают, что сохраняют веру в важность поддержания открытых линий коммуникаций между США и Китаем.

Ранее в Госдепе США заявили, что считают неубедительными объяснения Китая насчет аэростата. В ведомстве сообщили, что заявления о том, что китайский зонд был метеорологическим, расцениваются Госдепом как неубедительные.

4 февраля военные США сбили аэростат, принадлежащий Китаю, у побережья страны. Сразу после проведения этой операции начался сбор обломков летательного аппарата из воды для их изучения.

В МИД КНР выразили недовольство действиям Вашингтона. По словам представителей ведомства, аэростат не представлял военной или личной угрозы, а его уничтожение было чрезмерной реакцией и серьезным нарушением международной практики.

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