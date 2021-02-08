Иран направил России протест из-за названия Персидского залива

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Иран направил в министерство иностранных дел РФ ноту протеста по причине названия Персидского залива. Об этом заявил официальный представитель МИД Исламской республики Саид Хатибзаде.

"Через посольство нашей страны в Москве министерству иностранных дел России была передана нота протеста", – сообщил дипломат.

В интервью агентству IRNA Хатибзаде отметил, что нота протеста направлена из-за публикации на арабоязычной версии страницы МИД России Twitter, в который упоминался "Арабский залив".

В настоящее время на Ближнем Востоке нет единого согласия о названии залива. Арабские страны называют его "Арабским". В свою очередь Иран считает его "Персидским".

Ранее посольство России направило в госдепартамент США ноту из-за неполадок со связью в генконсульстве РФ в Нью-Йорке. В российском дипведомстве отметили, что у некоторых россиян из-за отключения всех линий связи возникли сложности с получением консульских услуг.

21 января российского дипломата объявили персоной нон грата в Албании. Ему вменяли нарушение мер, введенных из-за распространения коронавирусной инфекции.