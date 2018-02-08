Немецкий депутат ответил на угрозы Киева из-за визита делегации в Крым

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Угрозы украинских властей характеризуют их как политиков, которые охотно прибегают к языку насилия. Так прокомментировал заявления Киева депутат парламента Северного Рейна-Вестфалии Хельмут Сайффен, посетивший Крым.

"Считаю невежливым и некрасивым, что нам угрожает иностранное государство из-за нашей поездки. Украинское правительство показало свое истинное лицо как политическая сила, которая охотно прибегает к языку насилия", – цитирует парламентария РИА Новости.

До этой поездки, отметил Сайффен, он не видел киевские власти в таком свете, но их реакция на визит возмутила депутата. Он также отметил, что делегация не нашла доказательств нарушения прав человека в регионе.

"Факт есть то, что те люди, которых мы встретили во время нашей поездки, чувствуют себя совершенно раскованно. Это прямой показатель того, что люди живут здесь без страха", – отметил парламентарий. Он добавил, что делегацию приняли доброжелательно и никакого ощущения угрозы ее члены не ощутили.

Парламентарий встретился с городским советом Ялты. Депутаты обсудили с местными властями перспективы партнерства с Баден-Баденом. Предполагается, что оно может обрести новые импульсы.

Сайффен добавил, что пока немецкие компании при планировании инвестиций опасаются возможных проблем экономического свойства. Потепление инвестклимата, по его мнению, возможно после изменения политики США и Европы.

Немецкая делегация из девяти депутатов региональных парламентов от партии "Альтернатива для Германии", находится в Крыму с семидневным визитом.

Посол Украины в Германии Андрей Мельник пообещал участникам поездки "плачевные правовые последствия". Украинская прокуратура уже возбудила уголовное дело из-за визита. Его расследуют как нарушение порядка "въезда на временно оккупированную территорию".

Ранее официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт заявил, что критически относится к визитам региональных депутатов в Крым. Однако визит носит частный характер и не попадает под санкции.