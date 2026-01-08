США вышли из 66 международных организаций

Фото: depositphotos/eabff

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подписал меморандум, предписывающий выход страны из 66 международных организаций. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

В заявлении отмечается, что речь идет об организациях, которые "больше не служат интересам Америки". Меморандум предписывает всем исполнительным департаментам и агентствам США прекратить участие и финансирование 35 организаций, не входящих в систему ООН, а также 31 структуры ООН.

При этом ранее Трамп заявил, что США не планируют покидать НАТО, хоть американские власти и сомневаются, что Альянс поможет Штатам при необходимости.

Он добавил, что Россия и Китай не будут бояться НАТО без США в составе Североатлантического альянса.