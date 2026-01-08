Форма поиска по сайту

Трамп считает, что оборонные расходы США должны достичь 1,5 трлн долларов

Фото: depositphotos/actionsports

Президент США Дональд Трамп призвал увеличить военный бюджет страны на 2027 финансовый год до 1,5 триллиона долларов. Об этом он написал в соцсети Truth Social.

Свой призыв американский лидер обосновал сложной международной обстановкой. По его словам, он пришел к такому выводу после длительных и сложных переговоров с сенаторами, членами Конгресса, министрами и другими политическими представителями.

Президент добавил, что такой суммы можно достичь благодаря тарифам и большим доходам, которые они приносят Штатам.

Ранее Трамп заявил, что США добились беспрецедентного успеха под управлением Республиканской партии за последние 12 месяцев. Он также пообещал ускорить производство оружия в стране.

