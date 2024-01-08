В Пентагоне пока не могут обозначить конкретную дату выписки Остина

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Глава Пентагона Ллойд Остин все еще находится в больнице, конкретной даты его выписки пока нет. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на оборонное ведомство США.

Представитель Пентагона Патрик Райдер отметил, что Остин по-прежнему остается в Национальном военно-медицинском центре имени Уолтера Рида. Глава ведомства выздоравливает и пребывает в хорошем настроении, добавил он.

В Пентагоне пообещали своевременно информировать общественность о состоянии здоровья министра.

Ллойд Остин был госпитализирован 1 января в связи с осложнениями после медицинской процедуры. По информации местных СМИ, Пентагон в течение трех дней не информировал Белый дом о госпитализации Остина. Новость о состоянии министра шокировала высших должностных лиц США.

7 января глава Пентагона сообщил, что идет на поправку и рассчитывает в ближайшее время вернуться к работе. Остин также признал, что мог бы лучше информировать общественность о своих проблемах со здоровьем.