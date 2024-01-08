Зеленский призвал Европу "преподать урок" России за спецоперацию

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Украинский лидер Владимир Зеленский потребовал от Европы "преподать урок" РФ за проведение спецоперации. Об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на заявление Зеленского.

По его мнению, для успехов на поле боя Евросоюзу нужно сформировать единую оружейную промышленность. Зеленский считает, что подобная мера "обезопасит" континент от российской стороны в военном отношении.

Ранее член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков заявил, что призыв Владимира Зеленского передать Киеву замороженные на Западе активы РФ еще раз показал, что Украина привыкла жить за счет России.

До этого Зеленский сообщил, что в предстоящем году главной целью украинской армии станет изоляция Крыма, а также "подрыв военных возможностей" РФ на полуострове.

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