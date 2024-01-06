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Призыв украинского лидера Владимира Зеленского передать Киеву замороженные на Западе активы РФ еще раз показал, что Украина привыкла жить за счет России, отметил член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков.

"Что касается Зеленского и в целом Украины, они, примерно говоря, привыкли жить за счет России. РФ создала Украину как государство старанием наших предков, которые гибли за эти украинские земли миллионами, и эти земли оказались в составе Украины", – передает РИА Новости его слова.

Кроме того, Цеков обратил внимание, что большая часть средств, поступающих на Украину, разворовывается. Сенатор подчеркнул, что представители киевского режима считают такое положение дел естественным. При этом Украина уже успела лишиться всего, что досталось ей от Советского Союза, добавил он.

Цеков также отметил, что передача замороженных активов противоречит международному праву. По его словам, Запад понимает, что этот шаг подорвет доверие к американской системе, а также спровоцирует финансовый кризис.

Ранее Зеленский выступил с призывом передать Украине замороженные на Западе средства России.

До этого СМИ писали, что администрация американского лидера Джо Байдена не сможет реализовывать схему использования замороженных российских активов для помощи Украине пока не получит согласие европейских стран.

Уточнялось, что только около 2% средств хранятся в Штатах, а большая часть находится в Швейцарии и Бельгии. Между тем в Европе, особенно в Берлине, есть сомнения по поводу того, оправдан ли подобный шаг с точки зрения международного права и может ли он подорвать доверие к европейской валюте.



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