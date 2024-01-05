В Раде призвали Зеленского разобраться с Польшей

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Депутат Верховной Рады Алексей Кучеренко призвал президента Украины Владимира Зеленского решить вопрос с блокировкой польско-украинской границы. Он заявил, что Киев не способен воевать на несколько фронтов.

"Мир не украиноцентричен и никогда таким не будет – это нам только может казаться. Лучше к этому подготовиться заранее, с чем у нас с вами, к сожалению, могут быть большие и очевидные проблемы", – цитирует его РИА Новости.

Как отметил парламентарий, Киев не может оценить ситуацию на границе односторонне, поэтому необходимо понять реальную проблему со стороны Польши. Кучеренко призвал главу страны взять ситуацию под контроль.

"Мы не можем сегодня воевать на несколько фронтов и это очевидно!", – добавил он.

Ранее польский президент Анджей Дуда созвал срочное совещание с военным руководством страны после того, как было нарушено воздушное пространство со стороны Украины. Он поговорил по телефону с министром нацобороны Владиславом Косиняком-Камышем.

До этого СМИ сообщали о том, что западные страны могут перестать поддерживать Украину из-за успехов российской армии. По данным журналистов, на сегодняшний день Киев находится в гораздо более мрачном положении, чем год назад.

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