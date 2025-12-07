Более 314 тыс обращений поступило на прямую линию с Путиным

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Более 314 тысяч обращений граждан уже поступило на прямую линию с Владимиром Путиным, сообщает телеграм-канал "Вести" со ссылкой на данные "России 24".

Согласно статистике, 67% обращений направили женщины, а 33% принадлежат мужчинам.

Прямая линия главы государства состоится 19 декабря в 12:00 по московскому времени. Мероприятие будет объединено с большой пресс-конференцией.

Прием вопросов начался с 15:00 четверга, 4 декабря, и продлится до окончания прямой линии. Обращения принимаются через специальное мобильное приложение, СМС и ММС по номерам 0-40-40 и 8 (800) 200-40-40, а также с помощью сайта программы "Москва-путину.рф".

Также текстовые и видеовопросы президенту россияне могут отправить в соцсетях "ВКонтакте", "Одноклассники" или в чат-боте мессенджера МАХ.

Для сбора всех вопросов Кремль задействует технологии ИИ. Это позволит оперативно довести "весь срез общественного мира" до президента.