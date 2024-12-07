Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские военнослужащие освободили населенный пункт Берестки в Донецкой Народной Республике. Взять под контроль село удалось благодаря действиям подразделения группировки войск "Центр", сообщило Минобороны РФ.

"Нанесено поражение живой силе и технике двух – механизированной, мотопехотной – бригад ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Дзержинск, Щербиновка, Петровка и Новоалексеевка Донецкой Народной Республики. Отразили десять контратак вооруженных формирований ВСУ", – говорится в сообщении.

В результате ВСУ потеряли до 525 военнослужащих, 5 боевых бронированных машин, в том числе американский бронетранспортер М113, 3 автомобиля, три орудия Д-20 и две гаубицы Д-30.

Ранее СМИ писали, что за весь период СВО украинская сторона понесла от 60 до 100 тысяч безвозвратных потерь. По мнению журналистов, минимальное подтвержденное число потерь Украины составляет 60 435 солдат. Однако, учитывая пропавших без вести и женщин-военнослужащих, количество достигает отметки в 100 тысяч человек.

В Верховной раде заявляли, что действия украинского президента Владимира Зеленского лишили Украину шансов подписать "нормальный" мирный договор с Россией.

