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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала призывы министра иностранных дел Норвегии Эспена Барта Эйде обеспечить победу Украины в текущем конфликте.

Захарова указала на то, что Эйде в своей речи обвинил российскую сторону в нарушении принципов Хельсинкского заключительного акта.

"У меня один вопрос к правительству Норвегии: где находился Хельсинский заключительный акт, когда США и другие НАТОвцы бомбили Югославию и руководили государственным переворотом на Украине в 2014 году?" – написала дипломат в своем телеграм-канале.

Она порекомендовала представителям Запада больше думать о "спасении" Украины, чем о ее победе. Для этого, по словам Захаровой, необходимо прекратить поставки оружия Киеву и не допустить снижения возраста мобилизации украинцев.

"В ином случае от Украины и ее граждан Запад ничего не оставит. Хотя, возможно, именно такой исход натовцам и нужен", – заключила представитель МИД РФ.

Эйде во время заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ заявил, что Украина "должна выиграть" в вооруженном конфликте. Он также раскритиковал речь главы российского МИД Сергея Лаврова и обвинил РФ в якобы неуважении территориальной целостности других государств.

Сенатор Алексей Пушков обратился к Эйде с вопросом о том, как именно он хочет добиться победы Киева на фоне неудач Украины. По словам политика, в настоящий момент остаются люди, "патологически не способные воспринимать не устраивающую их реальность".