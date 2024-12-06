Глава МИД Норвегии Барт Эйде: Украина "должна выиграть" в вооруженном конфликте

Фото: ТАСС/пресс-служба МИД РФ

Глава МИД Норвегии Эспен Барт Эйде на заседании Совета министров иностранных дел Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) заявил, что Украина "должна выиграть" в вооруженном конфликте. Об этом сообщает RT со ссылкой на норвежское министерство иностранных дел.

"Мы – многие страны, которые поддерживают Украину в ее героической борьбе не только за собственную независимость, но и за принципы, которые мы все разделяем", – уточнил министр.

Он также раскритиковал речь главы российского МИД Сергея Лаврова и обвинил РФ в якобы неуважении территориальной целостности других государств.

Ранее Лавров на заседании СМИД ОБСЕ указал на то, что все институты Организации, которые занимаются правами человека, сохраняют "гробовое молчание", смотря на действия Киева. По его словам, на Украине с 2017 года приняли ряд законов, которые исключают использование русского языка во всех сферах, в том числе в образовании, СМИ, культуре и искусстве.

Министр также сказал, что США ведут против России войну руками украинских неонацистов. Они вооружают их, помогают им обстреливать российскую территорию дальнобойными вооружениями и сами напрямую участвуют в подготовке таких обстрелов, пояснил Лавров.