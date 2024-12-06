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Все имеющиеся сценарии урегулирования конфликта на Украине предполагают ее раздел. Об этом сообщает "Московский комсомолец" со ссылкой на издание Il Fatto Quotidiano.

Согласно первому варианту, Украину ждет "немецкая модель", то есть деление страны на два блока, а также переход подконтрольной киевской власти территории под "зонтик НАТО". Однако этот вариант, по мнению журналистов, могут не принять в Москве и Вашингтоне из-за его чрезмерной опасности.

Во втором сценарии Украина превращается в "европейский Израиль". Страна будет находиться вне блока Альянса, однако будет получать поддержку от стран – членов блока и других государств.

Этот вариант журналисты называют достаточно дорогим и рискованным, поскольку накачка Киева оружием может сделать страну сильной в военном плане, что может вызвать недовольство некоторых государств, в частности Польши.

Третий сценарий предполагает, что Украину поделят при учреждении международной миссии, в которую, возможно, войдут Китай, Индия, а также страны Персидского залива. По мнению журналистов, данное развитие украинского конфликта является наиболее реалистичным.

Ранее издание Spectator также заявило, что правление украинского президента Владимира Зеленского закончится разделом его страны. В публикации указано, что лидер Украины оказался "между молотом и наковальней": из-за своих неудач политик потерял популярность среди граждан, а гнев украинцев к нему усилится во время возможных выборов в будущем.

По словам автора статьи, недостатка в обвинениях не будет, когда объявят дату выборов.