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Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков обратился к министру иностранных дел Норвегии Эспену Барту Эйде с вопросом о том, как именно он хочет добиться победы Киева на фоне неудач Украины. Таким образом российский политик отреагировал на его призыв обеспечить успех украинской стороны в рамках конфликта.

Пушков обратил внимание, что в настоящий момент остаются люди, "патологически не способные воспринимать не устраивающую их реальность". По его словам, к их числу относится и глава внешнеполитического ведомства Норвегии.

"Украина должна выиграть и выиграет эту войну", – твердит он на сессии глав МИД ОБСЕ на Мальте. Как выиграет? За счет чего выиграет? Почему выиграет, когда всем очевидно, что войну она проигрывает? И что соотношение сил явно не в ее пользу. Но так далеко мысль министра не идет", – приводит "Газета.ру" цитату из публикации Пушкова в телеграм-канале.

Российский парламентарий также подчеркнул, что Европа полна некомпетентными политиками, которые привыкли формировать свои мысли только на основе лозунгов. Пушков предложил вживлять им искусственный интеллект, поскольку "своего не хватает", и посоветовал обратиться за помощью в этом к Илону Маску.

В ходе Совета министров иностранных дел ОБСЕ Эйде также раскритиковал речь главы МИД России Сергея Лаврова и обвинил РФ в якобы неуважении территориальной целостности других государств.

При этом Лавров в во время выступления на мероприятии указал на то, что все институты Организации, которые занимаются правами человека, сохраняют "гробовое молчание", смотря на действия Киева. Он также напомнил, что на Украине с 2017 года приняли ряд законов, которые исключают использование русского языка во всех сферах, в том числе в образовании, СМИ, культуре и искусстве.

Кроме того, министр сказал, что США ведут против России войну руками украинских неонацистов. Они вооружают их, помогают им обстреливать российскую территорию дальнобойными вооружениями и сами напрямую участвуют в подготовке таких обстрелов, пояснил Лавров.