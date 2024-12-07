Президент Южной Кореи принес извинения за введение военного положения

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Президент Южной Кореи Юн Сок Ель во время обращения к нации принес извинение за введение военного положения. Об этом сообщает агентство Yonhap News.

По его словам, произошедшее вызвало беспокойство и неудобства у населения страны. Он также пообещал, что не будет вновь вводить режим военного положения.

Юн Сок Ель добавил, что возьмет ответственность за свои действия и не будет пытаться избежать наказания.

Военное положение было введено в Южной Корее 3 декабря по указанию президента. Он объяснил это угрозой проведения против него импичмента. Парламент Южной Кореи объявил режим военного положения недействительным.

Затем члены оппозиции потребовали немедленной отставки Юн Сок Еля, направив проект импичмента против президента. Позже в отставку подали члены администрации лидера страны и министр обороны.