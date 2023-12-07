США ввели санкции против ряда физических и юридических лиц из РФ и других стран

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Соединенные Штаты включили в санкционные списки по борьбе с терроризмом и киберпреступностью шесть физических и девять юридических лиц, в том числе из России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информацию из документов министерства финансов США.

Под санкции подпали двое россиян, граждане Ливана, Йемена и Сирии, а также ливанец, у которого, как утверждает Минфин США, есть гражданство РФ, Сирии и Турции.

Кроме того, рестрикции ввели в отношении российской компании ООО "Русстрой-СК" и фирм, зарегистрированных в Великобритании, ОАЭ, Турции, Йемене, Ливане.

Ранее Великобритания расширила список санкций против РФ, включив туда еще 45 физических и юридических лиц. Например, санкции ввели против 31 физического и юридического лица, связанных с разработкой и производством беспилотников и компонентов ракет, а также импортом необходимой электроники.

До этого стало известно, что ЕС может согласовать 12-й пакет антироссийских санкций 11 декабря. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщал, что пакет санкций в данный момент дорабатывают.

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